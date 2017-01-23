中和高壓電塔地下化 3月動工
高壓電塔緊鄰都會區，如同不定時炸彈！中和大排沿線有15座高壓電塔，分散在4至5公里的路面上，歷經多年爭取，台電決議將高壓電塔地下化，今年3月將正式動工，預計明年8月前完工，高壓電塔林立的畫面將不復見。
高壓電塔地下化工程延宕多年，歷經預算不足、土地撥用補償問題、工程流標及施工困難等重重障礙，造成整體工程進度落後，導致台電的承諾不斷跳票。台電、立委江永昌、福真里長蔡昭發昨在里民活動中心舉行動工前說明會，將動工移除高壓電塔。
江永昌表示，長期關注高壓電塔地下化的整體工程，在立法院質詢台或協調會中，追工程、追預算、追進度並整合各界意見，台電去年底順利完成發包及簽約後，今年3月底動工，預計明年8月前完成線路地下化。
據了解，沿線高壓電塔堪稱「國安專線」，主要供應總統府、行政院、經濟部、國防部、立法院、監察院等電力。江永昌說，地下化後可以化解民眾對於高壓電塔的疑慮、降低不安情緒，再者，對於環境也有加分作用。蔡昭發表示，當地居民非常期待工程能夠順利進行，改善居住環境及品質。
台電表示，去年已完成簽約，一切依契約約定期程進行，農曆春節過後，將進行鄰房鑑定、工地圍籬設置等前置作業，施工均在大排水溝旁的防汛道路上，對於中和交通衝擊影響不大。
(中時)
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