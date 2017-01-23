標普：歐元區QE預料將持續至2018年

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金融時報報導，國際信評機構標準普爾週一發布報告指出，歐洲央行(ECB)的購債量化寬鬆措施(QE)，將可能以緩慢漸進的縮減步調持續到2018年上半年。

儘管德國鑒於通膨急升，要求ECB升息並停止購債計劃的呼聲日益增加，不過標普認為，歐元區波動性較低的核心通膨依然低迷不振，信貸成長也無明顯增加，這將導致決策官員在討論升息與QE退場時將會「相當謹慎」。

(工商)