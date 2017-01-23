低利時代 全球央行尋求高收益資產投資

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華爾街日報報導，在低利率時代、有些國家甚至還處在負利率環境下，讓即使是身為全球最保守投資者的央行，也開始加入尋求高收益資產的投資行列。

基於外匯存底快速膨脹，加上利率處於低位，令瑞士到南非等央行，都動用存底部分資金投資在股票、公司債與其他高風險資產。

(工商)