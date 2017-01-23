陰麗華、林心如皆是現代女性代表

中視頻道全台首播的《秀麗江山長歌行》，劇中充滿俠義直言的陰麗華（林心如飾），雖身為大戶千金卻立志投身戰場，加上對劉秀的深愛不移，不管在愛情與志向各方面，都非常了解也清楚自己的目標。俠義性格加上機智靈巧，在劇中幫助劉秀征戰、不論文戲武戲都有許多精彩演出。

劇中陰麗華女扮男裝混在一堆起義的男軍中，無奈最後仍被識破，更是被劉秀的妹妹劉伯姬揭穿其女扮男裝的真相。但也因身分曝光，劉秀也坦承當年就已立下誓言「仕宦當作執金吾，娶妻當得陰麗華」，並牽著陰麗華的手一起向母親大人表白求親，而大家都樂見其成，陰麗華更是感動於劉秀也同她一般認定彼此愛情。

陰麗華自小便一直認為必須要跟自己真正喜歡的人在一起才會幸福，也是一直這樣跟表姊鄧嬋（洪小鈴飾）說的。現在的林心如有老公霍建華又有愛女小天使，自然幸福不可言喻。訪問她自己心目中認為所謂「幸福」的定義是什麼呢？心如說：「每天都在笑，這就是幸福的表現了。」

而劇中麗華的媽媽陰夫人，因深愛女兒也曾對麗華說不會勉強她嫁給自己不喜歡的人，認為只要陰麗華幸福就好。母女之情極為感人。生活中林心如自己父母長輩，對於心如當初要決定的婚姻或終身大事，有沒有過什麼特別的叮嚀呢？「我的父母當然也和天下所有女孩子的父母一樣希望女兒過得幸福，找到疼愛自己的人，平時的話會比較關心我的身體，叮囑我不要太累什麼的。」現在剛生產完，自然是更要多休養身體囉！

陰麗華個性果斷、也相當清楚自己的想要與不想要。更說絕不想庸庸碌碌地過日子。而經歷過女人的20歲、30歲、至今，林心如對於不同階段的自己，心中是否也同陰麗華一樣，有什麼想要與不想要呢？人生目標有何轉變嗎？林心如說：「每個人生階段都會有不同的解讀吧，20歲、30歲和現在，不同的人生境遇與想要的肯定都不一樣。轉變的話…應該就是自己一直都有在成長吧！」著實也同於林心如從單純的演員、晉升為製作人，她自己一直在演藝、表演藝術上不同階段的成長與學習。

(旺報)