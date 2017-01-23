軟質機械外骨骼 鋼鐵人都羨慕

研發中的軟式動力服，外表和運動護具差不多。(圖/大眾科學)

人類的力量在動物界當中，實在是非常的弱小，所幸聰明的頭腦讓人類可以發明各種工具來協助自己，最新的研究方向是將機械穿戴在身上，稱為穿戴式動力服或是機械外骨骼(exosuit)。近年機械外骨骼已經推出了幾種原型，但是都顯得巨大笨重，現在有一種軟式動力服，可以有效減緩行動的勞累，卻又不致於笨重。

下一個大未來(Next Big Future)介紹，漫游機器人(Roam Robotics)公司正在開發一種由軟質織物所構成的新一代機器動力服，這種新設計採用高強度彈性織物，以反可充氣式結構，可以省略多數外骨骼所設計的剛性材料，使得零件與體積都可以大大減少，軟質且輕量化的設計，也有助於提升運作的時間。

軟式動力服具有充力的方式來幫助施力。(圖/下一個大未來)

大眾科學網(Popular Science)形容，軟質動力服是由哈佛大學工程與應用科學學院協助開發，它的外形像是一種運動護具，裝戴更方便，不致於引人注目，被稱為「可讓鋼鐵人都妒忌三分的性能」。它是在腰部裝電池與控制電路，由電纜連到踝關節、小腿的滑輪電機，並將能量提供給腳踝，提高步行者的行動效率，使行走更為輕鬆。

研發員康納.羅許(Conor Walsh)說：「基本上我們正在研究的是如何利用外力幫助我們行走，我們試圖創造一種人工肌肉與生物肌肉的平行工作，使運動變得更輕鬆些。」

軟式動力服可以幫助人增強耐力。

為了測試軟質的效果，實驗者在跑步機上行走，分別測試動力服啟動前與啟動後的效果，並計算他們身體消耗了多少熱量。結果發現，受試者在動力服的幫助下，體力消耗量降低了23％，也就是說耐力有顯著的提升。

雖然目前這個效果，與其他的機械外骨骼比起來，可能並不特別效著，但在能夠提升使用者身體效率就已經具有很大的應用潛力，特別是在醫療復健方面，比如腦性麻痺、帕金森症患者，或是因中風、衰老造成的肌肉無力。在軟性動力服的幫助下，可以有效的提升患者的生活品質，幫助他們像常人一般生活。研發人員說，這種裝備可能在短時間還無法成為運動器材，但是在十年內，很可能成為物理復健器材。

(中時電子報)