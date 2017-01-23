馮世寬稱 國軍要研製匿蹤戰機

國防部長馮世寬今（23日）晚表示，國軍準備要研發新一代戰機，最近空軍成立「空軍航空科技研究發展中心」，對國軍未來發展非常重要，這個單位將為我研發下一代戰機培養骨幹，一如當年研製IDF戰機前的航發中心一樣；當被詢及下一代戰機研發構想時，馮未多言，只強調會匿蹤。

馮世寬是今晚間和媒體餐敘，做上述說明。

(中時)