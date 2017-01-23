春節將至 「餡老滿」搶攻圍爐宴與年菜外賣商機
過年快到了，為搶食圍爐宴商機，位於台中7期「順天經貿廣場」1樓的「餡老滿」，針對農曆春節推出「2017餡老滿團圓圍爐年菜」及「外帶年菜」的限定套餐；此外，還有多達11種口味的北京特色餃子、烤方、鳳尾魚、京味佛跳牆、酸菜白肉鍋、老滿大拌菜可作為年菜選擇，菜色豐富。
餡老滿以經營手工餃子、宮廷菜、老北京特色小吃、傳統菜為主，特別是傳說中大名鼎鼎的【老滿餃子】，在清朝深得慈禧太后喜愛，特賜其名。餡老滿是東元集團餐飲事業旗下品牌之一，經企業美食家黃茂雄會長帶領，成立至今已有四家分店，分別為南港經貿店、新莊晶冠店、台中文心店以及iFG遠雄廣場B1 美食廣場櫃位。
餡老滿台中文心店副理胡鈺楨表示，手工餃子、四寶佛跳牆、花膠燉土雞是店裡熱門餐點。手工餃子特色就是口味多，與台灣餃子最大不同處，就是除了用豬肉、牛肉、羊肉、蝦仁做餡料，還以小茴香、八角、月桂葉等香料調味。
胡鈺楨表示，台中文心店有提供11種口味，老滿餃子、西紅柿雞蛋、松花皮蛋豬肉、豬肉三鮮、豬肉茴香、豬/牛/羊肉尖椒、牛/羊香蔥、豬肉酸白菜；其中，「老滿餃子」由於餡老滿當年創辦人先祖為慈禧太后御廚，此餃子在清朝深得慈禧太后喜愛，因此特賜其名。
胡鈺楨說，四寶佛跳牆以老母雞湯，花膠、魚翅、鮑魚、刺蔘、干貝、鵪鶉蛋煨煮，最後以南瓜泥勾芡。據說清朝皇帝要應付後宮三千佳麗，又要延續龍子龍孫，很需要養身補氣！因此清朝御廚專為皇帝準備四寶佛跳牆做為補品。
花膠燉土雞則是以土雞腿肉、干貝、花膠家老母雞湯燉煮，花膠含豐富的蛋白質及膠質，具滋陰養顏，補腎，強壯機能，是慈禧太后愛的養顏御膳料理。
「順天經貿廣場」為結合商辦及知名餐廳的綜合型商用大樓，1、2樓包括有Royal Host樂雅樂、MOS Burger摩斯漢堡、餡老滿、竹間精緻鍋物、老乾杯、冒煙的喬、鈺善閣、日橡精緻鐵板料理、K2小蝸牛廚房等多家知名連鎖餐廳。
(工商)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範