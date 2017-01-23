春節將至 「餡老滿」搶攻圍爐宴與年菜外賣商機

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餡老滿台中文心店提供多達11種口味的北京特色餃子。（業者提供）

烤方，也是餡老滿台中文心店的年菜選擇之一，圍爐宴的菜色相當豐富。（業者提供）

餡老滿表示，酸菜白肉鍋也可納入「2017餡老滿團圓圍年菜爐」的菜色。（業者提供）

過年快到了，為搶食圍爐宴商機，位於台中7期「順天經貿廣場」1樓的「餡老滿」，針對農曆春節推出「2017餡老滿團圓圍爐年菜」及「外帶年菜」的限定套餐；此外，還有多達11種口味的北京特色餃子、烤方、鳳尾魚、京味佛跳牆、酸菜白肉鍋、老滿大拌菜可作為年菜選擇，菜色豐富。

餡老滿以經營手工餃子、宮廷菜、老北京特色小吃、傳統菜為主，特別是傳說中大名鼎鼎的【老滿餃子】，在清朝深得慈禧太后喜愛，特賜其名。餡老滿是東元集團餐飲事業旗下品牌之一，經企業美食家黃茂雄會長帶領，成立至今已有四家分店，分別為南港經貿店、新莊晶冠店、台中文心店以及iFG遠雄廣場B1 美食廣場櫃位。

餡老滿台中文心店副理胡鈺楨表示，手工餃子、四寶佛跳牆、花膠燉土雞是店裡熱門餐點。手工餃子特色就是口味多，與台灣餃子最大不同處，就是除了用豬肉、牛肉、羊肉、蝦仁做餡料，還以小茴香、八角、月桂葉等香料調味。

胡鈺楨表示，台中文心店有提供11種口味，老滿餃子、西紅柿雞蛋、松花皮蛋豬肉、豬肉三鮮、豬肉茴香、豬/牛/羊肉尖椒、牛/羊香蔥、豬肉酸白菜；其中，「老滿餃子」由於餡老滿當年創辦人先祖為慈禧太后御廚，此餃子在清朝深得慈禧太后喜愛，因此特賜其名。

胡鈺楨說，四寶佛跳牆以老母雞湯，花膠、魚翅、鮑魚、刺蔘、干貝、鵪鶉蛋煨煮，最後以南瓜泥勾芡。據說清朝皇帝要應付後宮三千佳麗，又要延續龍子龍孫，很需要養身補氣！因此清朝御廚專為皇帝準備四寶佛跳牆做為補品。

花膠燉土雞則是以土雞腿肉、干貝、花膠家老母雞湯燉煮，花膠含豐富的蛋白質及膠質，具滋陰養顏，補腎，強壯機能，是慈禧太后愛的養顏御膳料理。

「順天經貿廣場」為結合商辦及知名餐廳的綜合型商用大樓，1、2樓包括有Royal Host樂雅樂、MOS Burger摩斯漢堡、餡老滿、竹間精緻鍋物、老乾杯、冒煙的喬、鈺善閣、日橡精緻鐵板料理、K2小蝸牛廚房等多家知名連鎖餐廳。

(工商)