普里斯科娃直落2送走地主對手 晉級8強

捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova）今天出戰澳洲公開賽女單第4輪，以直落2佳績痛擊對手加芙麗洛娃（Daria Gavrilova），挺進8強賽，將對陣魯西琪。

法新社報導，第5種子普里斯科娃以6比3、6比3，直落2輕鬆擊退澳洲女將加芙麗洛娃，首次晉級澳網女單8強，成功讓偏袒地主球員的拉佛球場（Rod Laver Arena）觀眾閉嘴。

普里斯科娃說：「第1次進入8強讓我很興奮。與1位澳洲女孩對打很費勁，我很高興能戰到最後1分。」

普里斯科娃下場比賽將對上狀態良好的不老女將魯西琪（Mirjana Lucic-Baroni），這次是魯西琪自1999年溫網後，在大滿貫賽事首次打進8強。（譯者：中央社廖禹揚）1060123

(中央社)