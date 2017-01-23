三星證實Note 7起火主因 是電池設計不良

三星今(23)日公布Galaxy Note 7手機故障調查結果，確定電池故障、沖壓製造和測試不足是導致起火的主要原因，這同時也突顯三星為了搶占市場，急著將產品推上市，卻忽略產品安全性和穩定性，因而造成多起意外發生。另外，在三星召開記者會前一小時，綠色和平曾與三星共議回收計劃，但最後三星隻字未提如何回收和資源再利用。

三星集團早上在首爾的記者會上，證實Galaxy Note 7手機故障的根本原因就是出在卷繞式的電池設計和過薄的機身。新款電池的邊角結構易受壓彎曲，加上薄型機身，都增加了短路機率。產品的創新設計的確是各家手機品牌力求的目標，以建立自家產品的獨特性，但新產品還是需要縝密謹慎的品質控管，這也才符合三星所聲稱的「有意義的創新」。綠色和平全球IT專案主任李之安表示：「三星這次最大的失誤是敗在操之過急的商業模式，為求市占率與獲利，在產品都未能確保穩定時就搶攻上市，最後損失更慘重，連消費者信心也一併賠進去。」

去年11月，在三星宣布全面召回Galaxy Note 7手機之後，綠色和平也發起全球連署活動，有超過30,000筆連署名單共同要求三星藉此危機化為轉機，建立並採取資源永續的回收系統。且在三星新聞發布會前一小時，綠色和平也與三星開會討論處理召回手機事宜。遺憾的是，三星對於回收Galaxy Note 7後續，還是缺乏因應對策，距離手機爆炸意外發生至今，已經將近六個月時間過去，三星卻沒有相關回收計劃，對消費者與環境都沒有給出一個合理的交待。李之安建議：「重新利用非故障起因的全新組件，包括相機、振動器和麥克風等，另開發更有效率的拆卸和回收機制，以優先處理高環境成本的物件，像是螢幕面板和電路板等。」

三星Galaxy Note 7這起事故揭開了現下手機市場的商業操作模式，大多品牌採用一次性經濟模式，大量消耗資源、過度又快速生產，只為維持市占率。儘管三星已經承諾針對這款問題手機會負起全責，但對於回收缺乏任何具體的計劃，也未說明如何降低對環境帶來的衝擊。綠色和平再次呼籲三星應更全面檢視問題，除了找出手機起火原因，也必須利用這起事故，改變產業生態，重新考慮生產模式，創新思維應放在回收機制，提高貴重金屬和稀土元素礦物的回收率，設計可以更容易維修、升級修復、回收或再利用的產品，以減少二次傷害環境與消耗資源。

(旺報)