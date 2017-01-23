人行出招緩錢荒 專家看年後資金壓力仍大

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大陸人行為了暫緩春節前「錢荒」，上周透過公開市場操作，單周投放逾兆資金入市，20日更祭出新工具，鎖定部分銀行提供「臨時流動性便利」，終於22日打斷上海銀行間同業拆借利率（Shibor）連6日全線上漲，讓1個月期利率下跌1.16個基點，終結51日連漲；23日隔拆利率也再下滑1.4基點。

但據市場專家分析，年節前的資金流動性暫時沒有疑慮，但年後資金到期的壓力仍不容小覷。

金融人士指出，由於人行基於貨幣中性政策不能輕易降準，但現有公開市場操作包含MLF（中期借貸便利）等工具，不能完全滿足市場流動性需求，預計今年貨幣政策操作上，擴大抵押品範圍是必然選項。

(旺報)