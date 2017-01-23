不利因素多 陸就業市場「穩中有憂」
大陸就業市場「穩中有憂」。大陸人社部新聞發言人盧愛紅23日表示，2016年第4季大陸全國城鎮登記失業率為4.02%，較4.5%的年度調控目標低，相對穩定。不過，面對大陸經濟下行壓力，且國際政經情勢詭譎多變，今年就業市場仍「穩中有憂」。
根據路透報導，盧愛紅指出，從大陸境內來看，當前城鎮新增勞動人口仍處在高位，且農村過剩勞動規模巨大，都是大陸就業市場的不安因素。
此外，近幾年招工難和就業難的情況，還有部分產業正值去產能之際，同樣不利大陸就業市場的穩定。盧愛紅稱，當前部分企業難找到高端技術人才，部分勞動者也難穩定就業；而部分地區因過剩產能集中，失業問題變嚴重，未來失業勞工的再就業相當棘手。
(旺報)
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