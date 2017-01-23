2代食神對決 謝霆鋒與前食神鍾鎮濤合唱《漫漫人生路》

《決戰食神》由謝霆鋒（右）和葛優主演。（圖／華映娛樂提供）

謝霆鋒（左）和鍾鎮濤合唱主題曲。（圖／華映娛樂提供）

由謝霆鋒主演的美味喜劇電影《決戰食神》，宣傳主題曲選用經典電影《金玉滿堂》的歌曲《漫漫人生路》，鍾鎮濤在片中是飾演一位隱退江湖的食神「廖傑」，這次在謝霆鋒力邀之下，鍾鎮濤相隔22年再度獻唱，為電影出聲助陣，彷彿有著「兩代食神同場」的特殊意味。

由謝霆鋒、鍾鎮濤重新詮釋的宣傳主題曲《漫漫人生路》，全新搖滾曲風唱出了美食江湖的豪情與灑脫，同時也保留了原版精髓，謝霆鋒表示，《決戰食神》中有一段父子情令自己感同身受，而這首歌曲也完整表達出父子情感。

《漫漫人生路》MV中也包含了不少從未曝光的電影片段，CNBLUE主唱鄭容和飾演的米其林大廚安保羅，與謝霆鋒一起「扭屁股」，場面搞笑，MV末段一眾街坊食盤菜、燒炮仗等場面，也喚起了很多人對昔日街坊情懷的回憶。

因為節目《12道鋒味》，謝霆鋒徹底展現對廚藝的要求，每當他開起爐火，拿起廚具，或去尋找心愛食材時，那份認真就像是拿起吉他，站上舞台一樣，看他使盡渾身解數。電影與廚藝都是謝霆鋒的最愛，所以為了確保出來效果完全合乎自己心意，新片中他不但擔當男主角又親自料理，更擔任「美食總監」，為戲中出現的每一道菜色，按角色的個性、背景、關係及故事發展去設計。

(中時)