陸：若中美爆發貿易戰 結果只會兩敗俱傷

美國總統川普在就職演說時，多次強調美國優先政策，而川普早前也曾揚言，上台後會將中國列為貨幣操縱國，並對中國入口的產品加徵關稅，要求中方在貿易談判上讓步，否則美國便無須受一個中國原則的束縛。在北京，大陸外交部發言人華春瑩在23日的例行記者會上，被問及中美會否在川普上任後爆發貿易戰時指出，若中美爆發貿易戰將沒有贏家，結果只會是兩敗俱傷。

華春瑩表示，中美貿易關係本質是互利共贏，過去四十多年，中美經濟合作已形成你中有我，我中有你的格局，所以打貿易戰及搞對抗沒有贏家，結果只會是兩敗俱傷，並殃及各方，希望雙方共同努力，推動務實合作，在互相尊重及平等互利基礎上，努力營造公平環境。

(旺報)