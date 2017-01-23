擁澳洲經濟學碩士學歷 男販毒稱：大麻治癌症
擁有澳洲經濟學碩士學歷的謝姓男子，歸國不學好，反而成立生技公司，掩護栽種、販售大麻的犯行。刑事局執行掃蕩大麻專案，在中部地區破獲3個大麻毒販；謝姓男子辯稱，種大麻是為研究抗癌，「我為了醫療生技產業投入心力」。警方嗤之以鼻，訊後依毒品罪送辦。
刑事局毒緝中心分析近年查獲大麻案的犯罪數據，發現許多中盤毒販均透過國外網站「SEED CITY」購入大麻種子。警方深入分析大麻種子進口來台的流向，鎖定中部地區有幾組人馬大批栽種，上周末專案掃蕩，在台中、彰化逮捕王、張、謝姓男子分別在室內種大麻。
警方共查獲大麻93株（含成株、幼株）、大麻種子300顆、大麻花成品0.48公克，及栽種、照明、烘乾設備等證物，研判若全數種植、販售，獲利逾新台幣7000萬元。
其中，27歲謝姓男子自澳洲某國立大學取得經濟學碩士學歷，返國後卻沒在所學領域發揮專長，疑似在夜店染有大麻毒癮後，認為大麻種子取得容易，再上網自學栽種技巧。警方搜索發現，他不僅熟悉傳統水、土耕技巧，還會「接枝」大量繁殖，共被查獲47株大麻與81顆大麻種子。
謝大言不慚供稱，自己成立生技公司，研究抗癌、生髮等科技，他表示大麻內含有「漢普敦油」成分，醫學文獻記載可治療癌症、皮膚潰爛、長肌肉、甚至讓禿頭生髮。
但警方引述醫療專家說法「打臉」他稱，現行對大麻的醫療功效，仍待更多研究和臨床實驗，抗癌說法不可信；何況台灣仍列為二級毒品，訊後依毒品罪嫌移送。
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(中時)
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