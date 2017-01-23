歡慶麗寶Outlet開幕 福容大飯店推優惠

春節假期即將到來，為歡慶麗寶Outlet Mall盛大開幕，全台最大連鎖旅館事業集團福容大飯店推出，限時、限量指定日搶房，無論是返鄉遊子或是春遊的旅人，在福容大飯店都能享受到最貼心的服務、超優惠的方案。

被票選為幸福城市的花蓮，是國人目前的旅遊地點首選之一，福容大飯店(花蓮)除夕到初四期間(1/27~1/30)推出一泊一食、一泊二食、三天兩夜全包式等各種優惠方案任消費者挑選。

麗寶樂園店一泊二食專案，除享田園咖啡廳自助式晚餐，另加贈麗寶探索樂園單園雙日門票兩張及飯店同樂券，頂級豪華客房、美食星級饗宴，多元趣味的體驗活動，還可以逛outlet、玩樂園，讓過年變得更有趣！

(旺報)