山東今年加速交通建設 公路將達26.8萬公里

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今年山東將加大交通專案項目進度。預計到2017年底，該省公路通車里程將達到26.8萬公里，其中高速公路通車里程達到5,800公里。此外，今年沿海港口將新增泊位10個，總能力將達到7.6億噸。

(工商)