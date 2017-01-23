河北去年新增節能建築5,620萬平方公尺

我要評比

河北省去年起積極推行居住建築要達到75％節能標準。根據統計，去年河北城鎮新增節能建築5,620萬平方公尺，城鎮節能建築累計達5.069億平方公尺，占該省城鎮民用建築總面積的43.3％，超額完成42％的年度目標。

(工商)