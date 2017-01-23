馬來西亞外海船難 10死30失蹤

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官員今天表示，一艘據信載運印尼非法移民的船隻，在馬來西亞外海洶湧的波濤中翻覆，證實已有10人死亡，並有約30人失蹤。

馬來西亞海事執法局（Malaysian Maritime Enforcement Agency）表示，6名女子和4名男子的屍體今天稍早被沖上馬來西亞東岸豐盛港（Mersing）附近的海灘。

法新社報導，海事執法局發言人表示：「我們相信船上約有40名印尼人，我們相信他們是非法移民。」

這艘船是由印尼駛向馬來西亞途中翻覆。兩名乘客獲救，被送往醫院，情況不明。

搜救失蹤者的行動正在進行中。1060123

(中央社)