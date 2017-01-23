德極右政客稱紀念大屠殺是恥辱 引發抨擊

德國極右另類選擇黨明星、地方支部領袖霍克日前表示，德國應該檢討反省柏林大屠殺紀念館，引發輿論抨擊。6成民眾要求他下台。不過該黨今天決定不撤銷他的黨籍。

另類選擇黨（AfD）圖林根（Thuringia）支部領袖霍克（Bjorn Hocke）日前在德勒斯登（Dresden）發表演說時表示，在德國首都中心設立柏林大屠殺紀念館是一種羞辱，德國是世界上唯一一個把一座恥辱紀念館建立在首都中心地帶的國家。

儘管霍克事後喊冤，外界對他影射歐洲被害猶太人紀念碑為恥辱紀念碑是惡意毀謗，但他曾經在公開場合被拍到行納粹舉手禮，很難讓人相信他是遭到斷章取義。

由於霍克的驚人之語觸及德國最深痛的黑暗歷史，從政府部門到宗教團體、社群組織紛紛跳出來指責，認為霍克踩在他人的傷痛上尋求自己的政治利益。

擔憂霍克的言論可能損及秋天的國會大選，另類選擇黨黨魁派翠（Frauke Petry）立即與霍克劃清界線，澄清霍克的說法不代表另類選擇黨立場，也指責霍克是黨團的一大負擔。

不過，另類選擇黨並未選擇與霍克切割，黨團今天召開視訊會議，決定保留霍克的黨籍。德國之聲（DW）指出，雖然保留他的黨籍，但他仍將面臨黨團祭出的紀律懲罰。

根據畫報（Bild）昨天公佈的民調顯示，61%的德國民眾認為霍克言論不容被輕忽，應該被撤銷黨籍。

德國聯邦司法部長馬斯（Heiko Maas）也高聲抨擊霍克的言論，他向明鏡周刊（Spiegel）表示，霍克試圖消除大屠殺恥辱，正是另類選擇黨的真正面目。

根據各項民調，成立將滿4年的另類選擇黨，目前獲得的支持度約在12%到15%之間，有機會在9月的大選中首度有黨籍議員入主國會。1060123

(中央社)