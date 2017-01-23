亞洲杯女足預賽 南北韓平壤之役引關注

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2018亞洲杯預賽南韓女子足球代表隊將於4月7日在平壤對戰北韓隊，南北韓女足的這場對決能否順利進行，受到體壇各界關注。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，南韓統一部發言人鄭俊熙今天在記者會表示，南韓作為亞洲足球聯合會成員國，南韓女足在平壤參加亞洲杯預賽的問題需根據大賽規定和程序來處理。

報導指出，鄭俊熙的發言被解讀為，由於本屆比賽是定期舉辦的國際大賽，南韓政府將允許國家女子足球代表隊訪問北韓參賽。南韓男女足球代表隊從未在平壤參加過國際大賽並迎戰北韓隊。

但如果北韓對在平壤體育場演奏南韓國歌、升南韓國旗表示為難，南北韓足球代表隊首次「平壤對決」有可能會落空。

2010年南非世界盃亞洲區第3輪預選賽中，南韓男足隊原定在平壤與北韓代表隊進行比賽，但北韓對升南韓太極國旗和演奏南韓國歌表示為難，比賽改在中國上海進行。

對於南韓政府是否考慮派啦啦隊赴北韓，鄭俊熙表示，這個問題應在南北韓足協協調雙方立場後再做決定。1060123

(中央社)