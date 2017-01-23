歐巴馬卸任 肯亞老家祖母仍享國家保護

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美國前總統歐巴馬已卸任，但是肯亞老家柯基洛的繼祖母莎拉依然可以繼續享有國家保護。

莎拉（Sarah Onyango Obama）是歐巴馬祖父的第3任妻子，居住在肯亞西部的小村鎮柯基洛（Kogelo）。

南非媒體「新聞24」（news24）今天引用政府官員報導表示，柯基洛與莎拉依然會受到24小時的警察與保安保護，前往拜訪莎拉的人依然需要接受檢查。

自從歐巴馬2008年當選總統後，肯亞鄰國索馬利亞叛軍「青年黨」（Shabaab）揚言要攻擊柯基洛，肯亞政府因而派出警察與保安，保護該村鎮以及莎拉安全。

如今歐巴馬雖已卸任美國總統職務，但是肯亞對於莎拉的保護措施會持續進行。

報導指出，莎拉是一名和藹可親的婦女，過去在柯基洛市場賣蔬菜為生。從前住家沒有圍牆或是大門，沒電沒水，她每天必須走很遠的路去挑水回家用。

雖然莎拉是歐巴馬的繼祖母，兩人沒有血緣關係，但是歐巴馬仍會親切稱呼她為「莎拉阿嬤」（Granny Sarah）。1060123

(中央社)