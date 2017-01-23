高雄水利會長李清福收賄判10年 農委會開鍘撤職
高雄市水利會長李清福在1994年擔任橋頭鄉長期間收賄案，經最高法院依收取回扣事由判刑10年、褫奪公權8年，並追繳犯罪所得。對此，農委會表示，收到判決書後會依規定予以撤職，又因李清福剩餘任期超過一年以上，也將督導高雄農田水利會於60日內重新補選會長。
農委會指出，依據《農田水利會組織通則》第37條第1項規定：「農田水利會會長或會務委員於任期內有下列情事者，應予撤職：一、犯內亂、外患罪經判刑確定。二、犯詐欺、侵占、背信及貪污罪，經判刑確定。三、犯前二款以外之罪，受有期徒刑以上之判決確定，而未受緩刑之宣告或未執行易科罰金。四、受保安處分或感訓處分之裁判確定。但因緩刑而付保護管束者，不在此限。五、褫奪公權尚未復權。六、受監護或輔助宣告尚未撤銷。」如判決確定，農委會將於取得判決書後，依規定予以撤職。
農委會說明，依據《農田水利會組織通則》第21條規定：「農田水利會會長因故出缺時，由該會總幹事代理，並應於代理之日起六十日內重新補選；其任期以補足原任會長未滿之任期為止，並以一任計算。但原任會長未滿之任期不及一年者，不補選。」高雄農田水利會會長任期於107年5月31日屆滿，其剩餘任期超過1年以上，農委會將於撤職後，依規定督導高雄農田水利會於60日內重新補選會長。
(中時)
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