UBL》林鴻偉再見安逆轉台體 文化、開南明爭冠

文化林鴻偉9局下代打擊出再見安打。（取自SSU大專學生運動網粉絲團）

大專棒球聯賽4強戰今天(23日)在新竹棒球場低溫中開打，開南大學在廖乙忠先發8局飆11K的帶領下，以7比2擊敗高苑科大，取得冠軍戰門票，而去年冠軍戰組合在晚間提前對決，文化大學林鴻偉在9局下代打擊出再見安打，助球隊以4比3逆轉擊敗台灣體大，明天冠軍戰將由開南對決文化。

4強戰午場賽事由開南大學迎戰高苑科大，開南排出廖乙忠先發，主投8局，只被敲4支安打，其中包括劉育瑋的陽春全壘打，僅失2分，狂飆11次三振，而開南打線全場擊出14支安打，其中江柏豪、岳東華、陳韋奇、陳麒源都繳出單場3安表現，猛打擊退高苑，殺進冠軍賽，明挑戰隊史首冠。

廖乙忠先發8局送11K，率開南晉級冠軍戰。（取自SSU大專學生運動網粉絲團）

晚場則上演去年冠軍戰對決，由衛冕軍文化大學交手台灣體大，台體大排出經典賽28人名單「遺珠」呂彥青掛帥，主投6局失2分，台體打線則是在首局就先靠文化的接連失誤進帳3分，前7局打完，台體還以3比2領先。

文化則是推出林安可先發，首局掉3分後就回穩，之後沒再失分，主投7局燃燒131球，被擊出8支安打，飆12K，失掉3分中只有1分自責分。而戰局在8局下出現變化，文化蔣少宏在2出局後代打敲出追平比數的三壘安打，兩隊回到原點再戰。

文化大學先發林安可，主投7局飆12K，用了131球，失3分（1分責失）。（資料照，中華棒協提供）

9局上文化林瑋滐後援飆K化解失分危機，下半局打線先是攻佔一、二壘，林鴻偉上場代打，面對施子謙纏鬥到2好3壞後，一棒掃出中外野方向的再見安打，助球隊逆轉氣走台體，朝衛冕之路邁進。

季軍戰將在明天下午2點進行，由台灣體大交手高苑科大；冠軍戰則在晚間6點登場，由開南大學和文化大學爭霸。

(中時電子報)