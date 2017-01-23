日男星松方弘樹病逝 享壽74歲

曾演過電影「無仁義之戰」系列、NHK大河劇「天地人」、「八重之櫻」等許多日劇、電影的日本男星松方弘樹21日因腦淋巴腫瘤病逝於東京1家醫院，享壽74歲。

松方弘樹（本名目黑浩樹）生於東京，父母都是演員，高中3年級時，他進入父親所屬的東映公司，後來主演電影「十七歲的逆襲?擊潰暴力」，因長得帥，備受注目，成為明星，經常出演時代劇（古裝戲）。

松方在深作欣二執導的電影「無仁愛之戰」系列，奠定了他身為演技派男星的地位，後來他主演多部有關黑道的電影，頗受歡迎。

他出演的日劇相當多，包括1974年NHK大河劇「勝海舟」當時因主演的男星生病，他臨時被倚重。2009年他在大河劇「天地人」中飾演德川家康一角。

去年3月，松方被醫師診斷罹患腦淋巴腫瘤，他取消音樂會、舞台劇等演藝工作，接受治療。

對於松方的去世，松方的兒子，男演員仁科克基發出聲明寫道：「事發突然，備感遺憾。已逾15年沒見面就這樣離別了。好想再見最後一面，一起喝喝酒。對我而言，他是很偉大、很值得尊敬的演員。希望他在天之靈安息。」

松方的胞弟、男演員目黑祐樹接受NHK電話採訪時說：「已一起生活將近70年，失落感很大。感覺心好像開了個洞似的。哥哥偶而展現的開朗笑容，將成我一輩子難以抹滅的回憶。」

與松方為同世代招牌男星的老牌演員、也合演電影「無仁義之戰」系列的北大路欣也發出聲明表示，「弘樹懷抱對工作的熱情、猛想、冒險，總是活力充沛地往前邁進，是我發自內心敬愛的夥伴之一，很不想就這樣道別，來日相見吧，弘樹」。

日本體育報電子版報導，松方的作風如同昭和時代的影星，不論喝酒玩樂都很豪爽，尤其他的嗜好是釣魚，前年5月他在沖繩（琉球）石垣島周邊釣到重達361公斤的鮪魚，成為話題。

松方情史豐富，1974年與合演大河劇「勝海舟」的女星仁科亞季子交往後，與1968年結婚並育有3名子女的前模特兒妻子離婚，和仁科成婚，育有仁科克基（現年34歲）、仁科仁美（現年32歲）。

松方與前歌手千葉瑪麗亞（現年67歲）之間也生有1男。1998年他與仁科離婚後，與一名前女演員同居。1060123

(中央社)