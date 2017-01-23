史普林特買下線上音樂串流業者Tidal三分之一股權

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美國電信業者史普林特（Sprint）周一宣布買下線上音樂串流服務業者Tidal三分之一股權，但並未透露交易金額。史普林特表示，旗下4,500萬名電信用戶日後將能使用Tidal線上串流服務，還將享有其他獨家線上內容。Tidal管理團隊日後將繼續留任，而史普林特執行長克勞爾（Marcelo Claure）將加入Tidal董事會。

(工商)