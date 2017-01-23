基隆一壯男感冒不看醫生 拖到暴斃

冷天小心心臟疾病！基隆一名22歲年輕男子，感冒多日卻未及時就醫，今天清晨突感身體不適，送往基隆長庚醫院搶救仍宣告不治，醫生提醒，天冷時節感冒病毒容易引發心肌炎、肺炎，呼籲出現症狀盡速就醫。

警方調查，黃男今天清晨5時突然昏迷，身旁女友怎麼搖他都沒反應，之後通報119報案，黃男送網醫院急救，最後仍回天乏術。女友透露黃男感冒未就醫，警方已報請檢察官相驗，將擇日解剖釐清死因。

基隆長庚醫院醫師羅祥雲表示，一般感冒病毒感染若不慎注意，就算是身強體壯的年輕患者也可能導致猛爆性心肌炎、造成心臟衰竭猝死，呼籲民眾切勿忽視小感冒，身體不適即需就醫。

醫師也表示，清晨氣溫最低，是心血管疾病好發時段，基隆更是好發心血管疾病的地區，近日到急診室的中風、心肌梗塞患者節節攀升；羅祥雲說，有高血壓、肥胖，或生活作息不規律者都是高危險群，需十分謹慎注意。

(中時)