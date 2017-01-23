麥當勞上季美國同店銷售下滑

麥當勞周一公布，去年第4季全球同店銷售年增2.7％，優於分析師預期，但同一期間美國同店銷售下滑1.3％，主因是前一年同期推出的全天候早餐人氣消退。去年第4季麥當勞營收年減5％至60.3億美元，淨利也從12.1億美元降至11.9億美元。

(工商)