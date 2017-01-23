馬辦：馬英九過去選黨主席皆按黨章程序

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今天表示，馬英九過去競選及擔任國民黨主席，一向都是依據黨章規定程序辦理，國民黨中央政策會執行長蔡正元的批評完全是不符事實的惡意攻擊。

蔡正元在臉書發文指出，馬英九當了3任黨主席，馬英九最講守法，最違背黨內法律也是他。

徐巧芯今天說，馬英九過去競選及擔任國民黨主席，一向都是依據黨章與黨內的規定與程序辦理，並且經過中常會或黨代表大會通過，並非蔡正元所稱「違反黨章」、「破壞體制」，這樣的指控是完全不符事實的惡意攻擊。如果蔡正元所說的是事實，中常會或全代會怎會通過？

徐巧芯表示，國民黨正在辦黨主席選舉，蔡正元身為國民黨政策會執行長，卻在個人臉書上惡意攻擊前任主席，是破壞黨內團結、製造分裂的做法。應該專心分內工作，多跟立法院國民黨團溝通，化解黨團與中央黨部長期的心結與歧見，讓國民黨能取得更多的社會支持。

徐巧芯強調，基層黨員最討厭看到的就是國民黨內鬥。結果黨務主管帶頭內鬥，做了最壞的示範。蔡正元所批評完全是不符事實的惡意攻擊，不知居心何在，這種讓國民黨支持者感覺親痛仇快的行為，讓人失望。1060123

(中央社)