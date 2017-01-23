烏茲別克黑馬吞敗 狄米特羅夫晉澳網8強

保加利亞選手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）今天成功挺進澳洲公開賽前8強，揮落烏茲別克外卡選手伊斯托明（Denis Istomin），伊斯托明挑戰澳網的順遂征途劃下句點。

法新社報導，這位保加利亞第15種子與伊斯托明大戰2小時25分，以2比6、7比6（7/2）、6比2、6比1勝出，第2度晉級8強。伊斯托明顯然因背傷而亂了陣腳。

世界排名第117的伊斯托明，在男單第2輪爆冷打敗曾6次拿下澳網冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic），因此聲名大噪。

狄米特羅夫說：「伊斯托明成就了1場驚人的比賽，他火力十足，而且在比賽一開始真的打得很好。」

他也說：「我在比賽期間的身體狀態很好，在搶七獲勝是轉折點，我在那之後信心大增。」

狄米特羅夫將與比利時第11種子高芬（David Goffin）爭奪4強賽資格。（譯者：中央社廖禹揚）1060123

(中央社)