桃園電影節廣邀紀錄片 祭出高額總獎金105萬
2017桃園電影節首次舉辦臺灣獎競賽，為鼓勵影人拍攝臺灣紀錄影片，針對臺灣紀錄片所設立的臺灣獎競賽，祭出高達105萬總獎金，更新設「桃園光影市民獎」，獲獎者高達10萬獎金，競賽將廣邀2016年1月之後完成的紀錄影片報名參賽，即日起開始報名，於2017年3月3日截止報名。
這次臺灣獎評審團除盛邀國內外電影導演及資深社會觀察家和策展人擔任，更首開先例由桃園15個公民團體提出的15位市民組成市民評審團，在影展期間透過不同觀看視角的交流與討論，培養市民觀看紀錄片的方式與習慣，更進一步推動桃園在地紀錄片的發展。桃園電影節將於今年5月12日至5月25日舉辦。
(中時)
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