王健林收購瑞典Nordic影院集團 成為北歐市場一哥

我要評比

新浪財經報導，中國首富王健林旗下的影院運營商AMC娛樂公司（AMC）今（23）日宣布，將以相當於9.29億美元的現金收購總部設在瑞典斯德哥爾摩的Nordic影院集團。

AMC上個月才剛完成了以11億美元收購Carmike影院公司（CKEC）的交易。收購Nordic將使AMC成為瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的最大影院運營商，以及挪威的第2大影院運營商。

交易完成後，Nordic的總部將繼續設在斯德哥爾摩，但將作為Odeon影院集團的下屬子公司進行運營。總部設在倫敦的Odeon在2016年被AMC娛樂收購。

AMC娛樂CEO Adam Aron表示，過去12個月，公司第3次達成了重大收購交易。本次交易預計將在2017年6月完成。

(工商)