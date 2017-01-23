曾為它崩潰喊滾！舒淇這次曬素顏 霸氣面對

舒淇曾為了頭頂冒白髮崩潰發文。（圖／中時資料照）

舒淇曬素顏照，坦然面對白髮被讚真女神。（圖／取材自舒淇臉書）

女神舒淇不只擁有精湛演技，私下直率大方的個性也深受粉絲喜愛，先前曾因頭頂冒白髮，讓她崩潰喊：「你們別在我頭上跳舞了！！！滾」，今（23日）她再曬出素顏照，同樣面對白髮，這回卻霸氣坦然面對，讓粉絲直呼就是喜歡妳的自然美。

舒淇今在社群網站分享和名導劉偉強的合照，俏皮說：「我收爐，他開爐」（收爐意旨暫停工作，享受農曆新年），只見她脂粉未施，膚質看來仍水潤Q彈，儘管額前瀏海冒出幾根白髮，她也絲毫不修圖，完全呈現最自然的樣貌。

照片一出，粉絲直誇她就算不P圖依舊很美，更有人笑稱她是没有偶像包袱的女明星第一人，而舒淇也回應「讓你們漸漸的看我老去」，坦然大方的態度被讚這就是真女神。

(中時電子報)