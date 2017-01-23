中信兄弟第8名洋教練 史騰客座投捕

我要評比

中華職棒中信兄弟隊今天宣布，聘請美籍教練史騰（John Stearns）參與春訓，指導年輕捕手。他將是中信兄弟春訓第8名外籍教練。

球團表示，史騰2月1日抵台，預計客座指導3週，視情況延長。史騰球員時代是紐約大都會隊的明星捕手，大聯盟生涯11年有4次入選明星賽。

史騰教練生涯曾任大聯盟板凳教練、三壘指導教練、2A及3A總教練、大都會及水手系統的捕手統籌。

史騰加入後，中信兄弟春訓的外籍教練達8人。包括一軍總教練史耐德（Cory Snyder）、投手教練銳威（Rick Waits）、打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）、體能教練馬蓋瑞（Gary McCoy）、二軍總教練大威（Dallas Williams）、二軍打擊教練雷神（Razor Shines）、二軍投手教練霍爾（Brad Hall）。1060123

(中央社)