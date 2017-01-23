輕忽後果嚴重 WHO籲密切監控禽流感
世界衛生組織（WHO）呼籲各國密切監控發生於鳥類和家禽的致命禽流感疫情，並要求一旦出現人類感染病例要立即通報。世衛組織警告：「我們禁不起錯失任何早期警訊。」
路透社報導，世衛組織祕書長陳馮富珍在日內瓦告訴世衛組織執行委員會：「僅從去年11月以來，就有約40個國家通報禽鳥類高致病性禽流感新病例。這些疫情在地區之間快速傳播以及不同病毒株同時流行的現象，讓世衛組織保持高度警戒。」
禽流感不同病株自去年底以來肆虐歐洲和亞洲，導致某些國家撲殺了大量家禽，中國大陸則出現人類感染禽流感的死亡病例。
陳馮富珍說，新的H5N6禽流感病株在亞洲引發嚴重疫情。這種病株是由4種不同病毒基因重組後產生。
她指出，2009至2010年全球爆發H1N1禽流感大流行後，各國對下一次禽流感疫情已有較充足的準備，「但是永遠嫌不足」。（譯者：中央社周慧盈）1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。