輕忽後果嚴重 WHO籲密切監控禽流感

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世界衛生組織（WHO）呼籲各國密切監控發生於鳥類和家禽的致命禽流感疫情，並要求一旦出現人類感染病例要立即通報。世衛組織警告：「我們禁不起錯失任何早期警訊。」

路透社報導，世衛組織祕書長陳馮富珍在日內瓦告訴世衛組織執行委員會：「僅從去年11月以來，就有約40個國家通報禽鳥類高致病性禽流感新病例。這些疫情在地區之間快速傳播以及不同病毒株同時流行的現象，讓世衛組織保持高度警戒。」

禽流感不同病株自去年底以來肆虐歐洲和亞洲，導致某些國家撲殺了大量家禽，中國大陸則出現人類感染禽流感的死亡病例。

陳馮富珍說，新的H5N6禽流感病株在亞洲引發嚴重疫情。這種病株是由4種不同病毒基因重組後產生。

她指出，2009至2010年全球爆發H1N1禽流感大流行後，各國對下一次禽流感疫情已有較充足的準備，「但是永遠嫌不足」。（譯者：中央社周慧盈）1060123

(中央社)