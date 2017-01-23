川普將簽行政命令 退出TPP

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我要評比

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，總統川普預計最早今天簽署行政命令，退出跨太平洋夥伴協定（TPP），並表明他打算重新協商與加拿大和墨西哥的北美自由貿易協定。

報導引述的是未具名白宮官員，路透社無法立即聯繫到官員證實這項消息。

川普（Donald Trump）官方行程包括上午10時30分，在橢圓形辦公室簽署行政命令。

川普先前於競選期間承諾，要重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普第一個要簽署的行政令是退出TPP。（譯者：中央社羅苑韶）1060123

(中央社)