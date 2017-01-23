被蟑螂爬滿臉不算什麼 《晚安媽咪》更多駭人場景

片中的氛圍看似寧靜，卻更能給觀眾莫大的窒息感。（圖／暗光鳥電影院）

驚悚電影《晚安媽咪》口碑持續發燒，以小規模上映奪得亮眼票房成績，上映第二周票房逆勢上揚超過首周兩倍，飾演媽咪的德國女演員蘇珊娜魏斯特更表示一向勇於接受挑戰的她，在片中已達到她的極限，毫無退卻空間，更在拍攝結束之後隔天早晨痛哭失聲，甚至覺得自已身心支離破碎，除了恐懼外感受不到其他情緒！

而片中蟑螂爬滿臉，甚至跑進嘴裡的畫面，對女演員來說也應是難以突破的心理障礙，但對比片中其他更為駭人的場景，蘇珊娜魏斯特覺得蟑螂完全不成問題。而由240對雙胞胎中海選出來的小演員，冷血執行片中殘虐情節，更讓看過此片的觀眾捏一把冷汗。

網友大讚：「編導用美麗的風景和小孩，讓恐怖情節更顯觸目驚心！」電影中歐陸式的窒息驚悚，運用明亮的畫面與靜謐的氛圍，凸顯惡意驚怵的行為，勾勒出沉重巨大的精神壓迫感，即便知道劇情走向，仍被不張揚的恐懼掐住咽喉，目前全台包括台北樂聲影城、南港喜樂時代影城、新竹國際影城和高雄奧斯卡數位影城等4間影城加場熱映中。

(中時)