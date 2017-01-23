日飯店書籍爭議 陸：日應認識嚴重性
針對日本APA飯店擺放否認南京大屠殺、慰安婦等史觀的書籍，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，中國大陸敦促日本認識此事的嚴重性，妥善處理，避免給中日關係帶來新的干擾。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答相關問題時，作上述表示。
華春瑩說，「忘記歷史意味著背叛，否認罪責意味著重犯」。日本「一小撮人越是急於將歷史罪行『清零』，越激發重啟這段記憶，這些人的倒行逆施已經引起了中國民眾的強烈憤慨」。
她表示，日本政府不應以「言論自由」為藉口推卸責任，更不應以「過度聚焦歷史」的說法誤導民眾。中國大陸敦促日本認識這一問題的嚴重性，確實負起責任，妥善處理有關問題，避免給中日關係帶來新的干擾。1060123
(中央社)
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