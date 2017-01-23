俄羅斯首次取代沙烏地 成為中國最大原油供應國

中國海關今（23）日公布數據顯示，2016年俄羅斯首次取代沙烏地阿拉伯，成為中國最大原油供應國，這主要受中國獨立地方煉油企業需求旺盛支撐。

數據顯示，2016年俄羅斯對中國的原油出口增長近4分之1，至每日105萬桶，沙烏地緊隨其後，名列第2，對中國原油出口量為每日102萬桶，較上年同期增長0.9％。中國是全球第2大石油進口國，而且是成長最迅速的主要進口國。

儘管沙烏地藉由長期供應契約把中國國有石油公司當作骨幹客戶，但是中國獨立煉廠則把俄羅斯當作更靈活的供應國。對地方煉廠來說，中國政府在2015年底給予其進口原油的權力，從俄羅斯東部港口進口的原油更易於加工，船隻規模更小，且距離更近。

中國的第3大原油供應國是安哥拉，該國2016年供應量較2015年增長13％，排名第4的是伊拉克。去年中國還增加了從南美國家的原油進口，數據顯示，從巴西的進口量增長37.6％，從委內瑞拉進口量增長26％。

(工商)