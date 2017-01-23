納達爾揮落蒙菲爾斯 晉澳洲公開賽8強

我要評比

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲公開賽第4輪，擊敗球風刁鑽的法國對手蒙菲爾斯（Gael Monfils），自2015年以來首次挺進大滿貫賽事前8強。

法新社報導，曾獲14個大滿貫賽冠軍的納達爾，在拉佛球場（Rod Laver Arena）與第6種子蒙菲爾斯對戰近3小時，最後以6比3、6比3、4比6、6比4擊敗對手，接下來將與世界排名第3的羅尼奇（Milos Raonic）一決高下。

這位2009年澳網冠軍已是第9次晉級澳網8強，但他從2015年法國公開賽以後一直沒能打進大滿貫賽事前8強。

他說：「能在缺席2年後再次挺進大滿貫賽8強，我非常開心。」

這次也是納達爾於2014年打敗目前世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic），贏得法網冠軍後，首次打敗世界排名前10的選手。（譯者：中央社廖禹揚）1060123

(中央社)