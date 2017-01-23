韓外交部就韓國女性在台遭性侵 向台提出嚴正抗議

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根據韓聯社中文網報導，南韓外交部領事局審議官鄭震圭，今天在官署外以非公開形式召見駐韓台北代表部副代表，抗議日前發生南韓女性在台灣遭性侵事件，要求台灣方面嚴懲並嚴防事件重演。

中央社引述韓聯社報導，韓國外交部領事局審議官鄭震圭（副司長級），今天在官署外以非公開形式召見駐韓台北代表部副代表陳龍錦（公使級），韓方抗議日前發生南韓女性在台灣遭性侵事件，要求台灣方面嚴懲作案人，並制定措施嚴防類似事件重演。

報導指出，對此，南韓外交部有關人士解釋說，地點最初確實定在中央政府首爾辦公樓，後來駐韓台北代表部方面提議另選他地，南韓外交部接受了這項提議。

1月12日，2名韓國女遊客在台北遭計程車司機下藥性侵，案件嫌疑人正在接受台灣司法機關的調查。

而為何是在首爾世宗路外交部辦公大樓以外的第三地進行，並且是非公開的情況下，以至於被南韓輿論指責「連抗議都不能在外交部辦公大樓進行，實在是對應得不夠堂堂正正。」分析指出，因為南韓政府恪守「一個中國」原則，是否太過意識到中國大陸的立場。

有認為，將沒有正式外交關係的駐韓國台北代表部相關人士召喚至外交部，這本身就會引來中國大陸的不滿，考量此一因素，才不得不在第三場所相會。

中央社報導，對於南韓外交部官員召喚陳龍錦轉達南韓政府抗議立場一事，駐韓國台北代表部發言人新聞組長邱琪表示，「一切由台北統一發言，恕無可奉告。」

(中時電子報)