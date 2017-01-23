小米副總裁Hugo Barra宣布離職
大陸手機品牌小米副總裁Hugo Barra表示，他將於2月份離職後，重返矽谷。在Barra的幫助下，小米從一家中國初創公司發展成一家全球化企業。
Barra於2013年加入小米，幫助小米拓展海外市場。此前他在Alphabet Inc. （GOOG）旗下的Google擔任副總裁。Barra在他的Facebook上發文稱，在小米的日子是他有生以來最棒、最充滿挑戰的冒險。他表示，小米的國際業務已經相當不錯。
Barra說，但是他意識到，過去幾年裡生活在如此單一的環境中對他的生活產生了巨大的影響，甚至開始影響到自己的健康；他想把朋友圈和生活搬回矽谷，那裡離他的家庭也更近，他表示，這些年他錯過了一些東西，現在他清楚意識到是時候回去了。
小米總裁林斌在Facebook上發文稱，未來，小米高級副總裁王翔將領導公司的國際業務。
(工商)
關鍵字：小米、Hugo Barra、離職
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