委內瑞拉反對黨周一發動街頭抗議 要求總統下台

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法新社報導，委內瑞拉反對派聯盟MUD周一在首都卡拉卡斯號召大批民眾走上街頭抗議，並至國家選舉委員會總部要求提前大選，好讓總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。反對黨抗議馬杜洛施政不當，使國內經濟危機擴大，人民面對糧食及醫藥短缺苦不堪言。

(工商)