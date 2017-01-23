川普上任首週 第一天會商界和工會領袖
美國總統川普展開就任後第一個全週的工作，今天預定與商界人士和工會領袖舉行會談，討論製造業和其他事務。
川普（Donald Trump）今天清晨發推文說：「繁忙一週，預定聚焦就業和國家安全。」及「高階主管上午9時來談在美國的製造業」。
白宮昨晚發布每日行程，公告川普上午將會晤商界領袖，下午與工會領袖和勞工代表會面，但未明確交代與會公司主管或工會領袖的姓名。
川普稍晚另將接待國會議員，並在就任後與眾議院議長萊恩（Paul Ryan）舉行首次會晤。川普需要國會議員支持修改健保體制及推動其他目標。1060123
(中央社)
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