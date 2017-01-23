高港鎳錠失竊案 主嫌家起獲贓款730萬

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高港物流鎳錠失竊案在逃主嫌蔡姓男子今天傍晚返台投案，高雄港務警察總隊隨後帶他至鳳山區住處地下室起出贓款新台幣730萬元，他供稱，贓款並未帶出國，尾款700萬元買主尚未付。

蔡男傍晚步出高雄國際機場出境大廳，大批員警一擁而上，蔡男不發一語，乖乖就逮，被警方押上警車帶回漏夜偵訊，釐清案情。

蔡男供稱，上週六覺得不對勁，就先行搭機至大陸投靠友人避風頭，所得贓款全數藏放自家地下室，原封不動；買主還有700萬尾款未付給他。

蔡男是前高港物流公司鎳錠倉庫管理主任，夥同托運公司監守自盜貴重金屬鎳錠5萬6130公斤，市價新台幣2800萬元，檢警日前逮捕托運業者、收贓業者等3人，蔡男潛逃國外，傍晚返台歸案。1060123

(中央社)