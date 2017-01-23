AMC投資9.29億美元收購北歐最大電影院集團

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華爾街日報報導，AMC娛樂控股公司繼日前投資11億美元買下電影院營運商Carmike Cinemas之後，周一再度投資9.29億美元收購北歐最大電影院集團Nordic Cinema Group，藉此拓展美國及歐洲營業據點。

(工商)