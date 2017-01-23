詹姆斯麥艾維演活23個分裂人格 美國票房破4000萬美元
《分裂》在美首週末票房已經突破4000萬美元，成為當周票房第1，導演奈沙馬蘭再度發揮《靈異第六感》、《靈異象限》功力，推出全新原創驚悚片，成本僅千萬美元，首週就立刻回本，該片由「青年版X教授」詹姆斯麥艾維（James McAvoy）主演，他成功演活23個人格分裂的危險人物。
奈沙馬蘭認為沒有幾個演員能夠扮演該片主角，他希望是觀眾可以感同身受的獨立人物，為了達到這個目標，奈沙馬蘭找上了詹姆斯，而他看得出來詹姆斯躍躍欲試，「我從沒和這麼無所畏懼的演員合作過。」奈沙馬蘭刻意寄給詹姆斯麥艾維前後內容不明的劇本，沒想到詹姆斯馬上被劇情的多重轉折深深吸引。
奈沙馬蘭的故事靈感都來自大自然的現象，接下來再帶著角色進入一個不凡境界，讓角色自身的掙扎造就劇情的高低轉折，「我把大家深信不疑的觀念塞進電影的奇幻框架去思考。我想知道要是多重人格的每一個人格都認為自己是百分之百的獨立個體會發生什麼事。如果其中一個人格相信自己患有糖尿病或高膽固醇，身體會因為這樣的信念產生相應的化學變化嗎？那麼如果其中一個人格相信自己有超能力，又會怎麼樣？」該片全台2月3日上映。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。