詹姆斯麥艾維演活23個分裂人格 美國票房破4000萬美元

詹姆斯麥艾維在片中有許多出乎人意料外的表現。（圖／UIP提供）

詹姆斯麥艾維飾演的主角擁有24個人格。（圖／UIP提供）

《分裂》在美首週末票房已經突破4000萬美元，成為當周票房第1，導演奈沙馬蘭再度發揮《靈異第六感》、《靈異象限》功力，推出全新原創驚悚片，成本僅千萬美元，首週就立刻回本，該片由「青年版X教授」詹姆斯麥艾維（James McAvoy）主演，他成功演活23個人格分裂的危險人物。

奈沙馬蘭認為沒有幾個演員能夠扮演該片主角，他希望是觀眾可以感同身受的獨立人物，為了達到這個目標，奈沙馬蘭找上了詹姆斯，而他看得出來詹姆斯躍躍欲試，「我從沒和這麼無所畏懼的演員合作過。」奈沙馬蘭刻意寄給詹姆斯麥艾維前後內容不明的劇本，沒想到詹姆斯馬上被劇情的多重轉折深深吸引。

奈沙馬蘭的故事靈感都來自大自然的現象，接下來再帶著角色進入一個不凡境界，讓角色自身的掙扎造就劇情的高低轉折，「我把大家深信不疑的觀念塞進電影的奇幻框架去思考。我想知道要是多重人格的每一個人格都認為自己是百分之百的獨立個體會發生什麼事。如果其中一個人格相信自己患有糖尿病或高膽固醇，身體會因為這樣的信念產生相應的化學變化嗎？那麼如果其中一個人格相信自己有超能力，又會怎麼樣？」該片全台2月3日上映。

(中時)