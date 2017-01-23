東森電視公聽會／台數科：購併合法 無中資

(達志)

備受專注的台數科購併東森電視案今天舉辦公聽會，學者專家指出，這個案子距離媒體壟斷還有一段距離，但應該嚴查是否有中資涉入，台數科則強調，資金來源一切透明清楚，絕對沒有中資。

到底又沒有中資？這次參與台數科聯貸的四大銀行團全部站出來背書，證明沒有中資，都是本土資金。台數科表示，台數科是真正本土業者，來自中台灣，集團沒有在大陸投資，所有資金來源都是向本土銀行聯貸，並提供足額擔保品，資金與中資無關。

外界不斷抨擊這起購併案的財務槓桿過高，銀行怎麼看？中信銀副總楊雅麗指出，台數科並無超貸問題，此案槓桿比例一開始大約是4倍，半年內增資完成更降到3倍以下，比起業界槓桿比例皆在5至7倍，此案可說是過去幾年來有線電視產業大型聯貸案中借貸比例最低的。

台數科併東森，是否有媒體壟斷疑慮？學者表示雖離「壟斷媒體」仍有距離，但應關注兩者結合後東森新聞的自主性，以及「挾頻道控制產業」的潛在問題。

輔仁大學影像傳播學系教授林維國分析，從水平整合角度來看，台數科加計大股東凱月新購買的大揚與新永安，市占率約10%；從垂直整合來看，加計東森頻道約佔總頻道數15%，還稱不上媒體壟斷。

北科大智財所副教授江雅綺表示，在數位匯流趨勢下，平台經營內容是趨勢，在「市場」的界定頻道結合以四分之一為上限，系統台結合以收視戶三分之一為上限；她認為應開放競爭者，打破既有的壟斷形式。

師範大學大眾傳播研究所教授陳炳宏主張，本案結合後的頻道數、系統數並不大，但為了擔心以後過大，台數科可以承諾開放頻道空間、無線台必載；NCC應盡快通過反媒體壟斷法。

中原大學財經法律系教授陳志民表示，此交易案不論水平或垂直整合，在結合後市場佔有率都不高。他強調NCC應關注的重點是，未來業者結合後，有無透過結合強化市場力量進而影響市場價格和降低服務品質的情況。

媒體觀察教育基金會執行長李子瑋說，未來購併案完成的媒體，應強調新聞編採自主、不得任意解雇東森電視員工，要保障員工權益、承諾不得減少地方系統台製播比例，不能以東森電視製播節目充當自製節目，應持續維持原有或提升自製節目比例，以保障地方多元特色發展。

要如何消除外界對媒體壟斷的疑慮？台數科表示，購併東森的出發點，並不是意圖壟斷與不當影響市場，而是要提升產業發展，未來將尊重反媒體壟斷相關法案通過後的實際規範。

併購東森電視日後將如何經營？台數科表示將會投入資源開播4K訊號、加強本土自製節目比例，將台灣地方聲音讓全世界聽到、保障東森員工既有權益、維持新聞編輯自主、避免經營者不當干涉。

東森電視三番兩次主張享有「優先承購權」，賣方凱雷的法律代表澄清指出，東森國際並沒有「優先承購權」，僅有「優先出價權」；東森國際回應指出，目前與凱雷正在法律訴訟中，雙方仍有爭議。

(中時電子報)