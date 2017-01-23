南韓外交部抗議性侵案 政院今晚召集各部會討論

我要評比

韓聯社報導南韓外交部今天召見我駐南韓副代表陳龍錦，抗議日前發生南韓女性在台灣遭性侵事件，要求台灣方面嚴懲並嚴防事件重演。我外交部今天表示，行政院今天晚間已就本案召集相關部會代表開會，盤點各部會辦理本案最新進度，並共商跨部會協作方案。

韓聯社報導指出，南韓外交部在外同胞領事局審議官鄭震圭，今天是在官署外以非公開形式召見駐韓台北代表部副代表，表達抗議。對此，我外交部表示，今天這場會晤，是雙方就韓國女性觀光客在台遭計程車司機性侵案相關事宜深入交換意見，氣氛坦誠，沒有媒體報導所稱「召喚」或「抗議」。

外交部也表示，政府對本案至為重視，已啟動跨部會協調機制積極處理，檢警迅速羈押嫌犯積極偵辦，並將加強觀光旅遊安全及計程車管理機制。韓方對我方之努力也表示肯定，雙方同意保持密切聯繫並加強合作，提供受害者必要之協助，並讓犯罪者受到應有的制裁。

外交部也將持續協調我政府相關部門與韓方合作妥處本案，共同維護台韓兩國現有觀光交流成果。

(中時)