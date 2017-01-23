外交部：韓國溝通小黃性侵案 非召見

我要評比

南韓媒體報導指南韓外交部今天因小黃性侵案召見駐韓代表處副代表，並表達抗議。外交部澄清，是就此事交換意見，氣氛坦誠，不是媒體報導所稱「召喚」或「抗議」。

韓聯社報導，南韓外交部在外同胞領事局審議官鄭震圭，今天在官署外，以非公開形式召見駐韓台北代表部副代表，抗議日前南韓女性在台灣遭性侵事件，要求台灣方面嚴懲並嚴防事件重演。

外交部晚間表示，駐韓國代表處官員下午與韓國外交部官員會晤，就韓國女性觀光客在台遭計程車司機性侵案一事深入交換意見，氣氛坦誠，沒有媒體報導所稱「召喚」或「抗議」。

外交部說，當時代表處強調，政府對本案至為重視，已啟動跨部會協調機制積極處理，檢警迅速羈押嫌犯積極偵辦，並將加強觀光旅遊安全及計程車管理機制。韓方對台灣方面的努力表示肯定，雙方同意保持密切聯繫並加強合作，提供受害者必要的協助，並讓犯罪者受到應有的制裁。

外交部說，行政院今天晚間也就本案召集相關部會代表開會，盤點各部會辦理本案最新進度，並共商跨部會協作方案。外交部將繼續協調政府相關部門與韓方合作妥處本案，共同維護台韓兩國現有觀光交流成果。1060123

(中央社)