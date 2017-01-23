成龍自嘲拍片「吃老本」 曾志偉誇「老本夠厚」

成龍遠赴冰島拍攝《功夫瑜伽》。（圖／龍祥提供）

由國際功夫巨星成龍領銜主演的《功夫瑜伽》，拍攝場景橫跨全球，繼在奢華杜拜飆跑車溜獅子，印度集市展功夫鬥戲法外，這次更在絕美的瑰麗冰島展開奪寶大戰，更請來曾志偉客串演出。片中成龍與李治廷相互比武切磋，成龍在大獲全勝後頑皮自嘲自己已在「吃老本」，曾志偉誇他：「你老本夠厚！」

《功夫瑜伽》由成龍、李治廷、張藝興組成的「功夫三寶」，為尋找寶藏遊遍全球，這次踏上絕美震撼的冰島，更是首部在冰島取景的華語電影。成龍一行人不畏低溫在氣勢磅礴的冰瀑與冰洞下進行拍攝。談到為什麼要全球取景，唐季禮坦言：「觀眾喜歡看新鮮的東西，希望他們在電影院中，能透過《功夫瑜伽》身臨其境地感受全球美景。」

《功夫瑜伽》是武打新星李治廷和實力鮮肉張藝興首次挑戰動作喜劇，片中李治廷克服懼高挑戰冰川攀岩，在冰梯上智鬥反派，李治廷坦言：「冰川非常高，基本上就是一座冰牆，要靠你用手腳爬上去，真的挺恐怖的」，張藝興展現喜劇才能，表情滑稽又不失可愛，連導演唐季禮也稱讚他：「很有喜劇天賦，喜感把握得非常好」，讓人格外期待他們在電影中的精彩演出。

冰島的極度嚴寒也是巨大挑戰，特別是對習慣炎熱天氣的印度演員而言，在零下二十度的低溫之下連說話都非常困難，手指腳趾都因血液流動緩慢而發紫。低溫更幾度令鏡頭結冰，拍攝幾乎被迫中斷。從瀑布冰川出來，工作人員不斷煮熱水往演員身上澆，成龍當下不知道水有多熱，但是澆在身上的時候毫無感覺，到後面感覺到熱的時候，皮膚早已被燙紅。那場戲足足在水下拍了兩個多小時，演員和工作人員們都備受煎熬。

雖然冰島美景讓人大飽眼福，但這次取景卻讓拍攝成本飆升，也讓成龍大哥吃了不少「苦頭」。據悉，電影中有一場成龍在冰洞裡潛水的戲份，為了呈現最完美的效果，成龍在氣溫零下冷到刺骨的水中泡了數小時，不僅凍到臉色發青，還意外嗆了好幾次水，十足敬業的態度讓人相當敬佩！

(中時)